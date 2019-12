© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Liverpool cerca un difensore da affiancare a lungo termine a Virgil van Dijk. Come riporta El Desmarque, infatti, i Reds starebbero già trattando col Siviglia per l'estate l'acquisto del brasiliano Diego Carlos, vincolato al momento agli andalusi da una clausola risolutiva di circa 70 milioni di euro. Mister Klopp sarebbe rimasto stregato dal centrale classe '93, che in questa stagione ha collezionato finora 20 presenze con 2 gol e tante belle risposte sul campo.