Liverpool, scout impressionati da Ben White: può essere il dopo Lovren

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Liverpool lavora già in ottica futura. I Reds si preparano a salutare Dejan Lovren e il nome caldo sarebbe quello di Ben White. Il ventunenne del Brighton è in prestito al Leeds united dove, con Marcelo Bielsa, sta giocando da assoluto protagonista. Il salto è dietro l'angolo e per il Sun sarebbero pronti per lui circa 20 milioni di sterline.