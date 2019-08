© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Xherdan Shaqiri, attaccante del Liverpool, ha messo in dubbio il suo futuro nel Merseyside dichiarando di non sentirsi soddisfatto dello spazio che Klopp gli sta riservando: "Sono deluso dal fatto che non sto giocando, ma credo sia normale, nessuno è felice quando va in panchina. E' chiaro che mi piacerebbe avere più minuti, devo capire bene la situazione e trovare una soluzione".

Sulle voci Monaco e Galatasaray: "Non ho idea da dove escano fuori queste storie. Non so nulla di offerte da questi club".