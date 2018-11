Liverpool, Shaqiri: "Dopo Inter e Bayern, ho imparato ad essere paziente"

© foto di Imago/Image Sport

In un'intervista rilasciata a Blick! Xerdan Shaqiri ha risposto a Gary Neville che si è dimostrato molto critico nei suoi confronti: "Non mi interessa quello che dice, non mi interessa se ora dice che sto giocando bene. Molti mi hanno un po' preso in giro quando sono andato al Liverpool, dicendo che forse per me era troppo. Ma sono sempre rimasto tranquillo, anche quando giocavo poco. Dopo le esperienze con Inter e Bayern Monaco, ho imparato ad essere paziente, restare concentrato e sfruttare l'occasione quando si presenta".