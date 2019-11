© foto di Imago/Image Sport

A causa di un problema al polpaccio, Xherdan Shaqiri ha saltato le ultime settimane con il Liverpool ma adesso, come riferito al Liverpool Echo, si dice pronto a tornare: "Credo di avere un futuro al Liverpool. Voglio aspettare per giocare un ruolo chiave nelle prossime settimane come ha detto anche Klopp".