Liverpool, Shaqiri out. Klopp: "Non vogliamo distrazioni di alcun tipo"

© foto di Imago/Image Sport

Xherdan Shaqiri non è partito per Belgrado con il Liverpool, in vista della sfida di domani valida per il girone C di Champions League contro la Stella Rossa. Lo ha deciso Jurgen Klopp, tecnico dei Reds, visti i tanti messaggi intimidatori per il calciatore svizzero. "Abbiamo sentito e letto tutte le speculazioni sul caso, abbiamo parlato del tipo di accoglienza che avrebbe ricevuto e, anche se non sappiamo cosa succederà, vogliamo arrivare a Belgrado concentrati e non pensare a nient'altro. Non abbiamo alcuno messaggio politico, non vogliamo distrazioni perché solo il calcio è importante. Xherdan è un nostro giocatore, lo amiamo e giocherà con noi tante altre volte, ma non martedì", le parole di Klopp riportate dal sito ufficiale del club inglese.