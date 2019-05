Liverpool, Shaqiri può già partire. Chukwueze possibile sostituto

© foto di Imago/Image Sport

Dopo solo una stagione, il futuro di Xherdan Shaqiri potrebbe essere lontano da Liverpool. Lo scrive quest'oggi il Daily Star che spiega come i Reds non si opporrebbero ad una sua partenza estiva. Nel caso in cui l'ex Inter dovesse realmente lasciare Anfield, il club britannico avrebbe individuato in Samuel Chukwueze del Villarreal un potenziale sostituto.