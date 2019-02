Liverpool, Shaqiri: "Quanti ricordi al Bayern. Non vedo l'ora di affrontarlo"

© foto di Imago/Image Sport

Xherdan Shaqiri non vede l'ora di affrontare il Bayern Monaco. Il talentoso esterno d'attacco del Liverpool ha infatti parlato così in vista della sfida di Champions di domani al sito ufficiale dei Reds: "Sono molto contento di affrontare il Bayern Monaco, i miei vecchi compagni e la mia vecchia squadra. Quello vissuto in Baviera è stato un periodo fantastico per me. Abbiamo vinto molti titoli, tra i quali anche la Champions League. È stata una sensazione incredibile vincere tanti trofei, ho tanti bei ricordi e non li dimenticherò mai. Non vedo l'ora di giocare e cercare di trascinare il Liverpool verso la vittoria".