Liverpool, Shaqiri: "Queste gare sporche determinano la stagione"

Dopo il 4-1 rifilato al Cardiff, il giocatore del Liverpool Xerdan Shaqiri ha detto: "Sono stato molto contento di segnare, stavo aspettando il gol da qualche partita e sono orgoglioso di aver segnato il mio primo gol qui davanti ai tifosi e spero di poter continuare a farlo. Il manager mi ha detto di andare a divertirmi, di aiutare la squadra, di giocare, di provare a fare del mio meglio tutto il tempo, quindi è stato tutto bello per me. Siamo una grande squadra, per avere successo dobbiamo vincere queste gare, sono difficili, non sempre piacevoli da giocare, è l'inizio della stagione, quindi dobbiamo andare avanti così, se lo facciamo avremo successo".