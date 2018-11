Liverpool, Shaqiri si sfoga: "Ho vinta una Champions, merito più rispetto"

© foto di Imago/Image Sport

Xherdan Shaqiri scalpita. L'esterno d'attacco del Liverpool non è ancora riuscito a imporsi ad Anfield, complice anche qualche macchia sul curriculum come la retrocessione in Championship con lo Stoke City. Intervistato dal Mirror, lo svizzero classe '91 ha chiesto più rispetto per il suo passato e più spazio con la maglia dei Reds: "La retrocessione con lo Stoke è stata un'esperienza negativa per me e per la squadra, mi auguro che possano tornare presto in Premier. Nonostante questo, resto comunque un giocatore che ha vinto la Champions e penso quindi di meritare rispetto. Le persone dovrebbero ricordarsi delle mie qualità e del mio passato. Ho giocato in uno dei club più importanti del mondo, il Bayern, quindi non sento alcuna pressione nell'indossare la maglia dei Reds. Penso di essere pronto per impormi al Liverpool. Mi serviva tempo per inserirmi nella rosa e nei meccanismi di gioco, ma ora ho un buon feeling coi compagni e con l'allenatore".