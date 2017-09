Liverpool, si prova già a trattenere Coutinho anche per l'estate prossima

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua a tenere banco la vicenda legata a Coutinho. Il Liverpool, nel corso del mercato estivo, ha trattenuto il brasiliano alla corte di Klopp rinunciando alla maxi offerta da 150 milioni di euro del Barcellona. Potrebbe comunque non essere finita in quanto i Reds, riporta il Mirror, non avrebbero dato garanzie al giocatore nessuna garanzia nemmeno su una cessione futura la prossima estate.