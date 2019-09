© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cambio di sponsor tecnico per il Liverpool. Il club campione d'Europa ha trovato un accordo con Nike che ha offerto 75 milioni di sterline per la partnership, 30 in più rispetto all'attuale accordo con New Balance. Tuttavia, riporta il Mirror, quest'ultima azienda avrebbe aperto una procedura legale contro il club. Questo perché nell'accordo fra le parti, in scadenza nel 2020, ci sarebbe una clausola che permetterebbe di prolungare di un altr'anno l'accordo.