Liverpool-Stoke City finisce 0-0: 90 minuti per Salah e Firmino

È terminata a reti bianche la sfida di Premier League fra Liverpool e Stoke City. Jurgen Klopp non ha risparmiato Salah e Firmino, entrambi titolari ed entrambi in campo per 90 minuti. Lo Stoke guadagna un punto prezioso per la salvezza, i Reds consolidano il terzo posto con 72 punti.