Liverpool, Sturridge: "Bel gol, contava il risultato: meritavamo di più"

Gol importante per Daniel Sturridge che ha ripreso il Chelsea regalando il pareggio al Liverpool e ripagando la fiducia di Klopp: "E' stato un buon gol, i ragazzi hanno lavorato instancabilmente per tutto il match e siamo stati sfortunati a non segnare nel primo tempo. Mi piacerebbe pensare di aver segnato gol migliori, ma probabilmente no, questo è un gol bello, si trattava di ottenere il risultato.

È un gioco di squadra e mi limito a dare il massimo in ogni minuto che gioco, è importante continuare a spingere in avanti e avere una visione positiva di come stanno andando le cose".