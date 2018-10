Liverpool, Sturridge sarà confermato: in arrivo il rinnovo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Rinnovo in arrivo per Daniel Sturridge. L'attaccante del Liverpool, autore di quattro reti in quest'avvio di stagione, vedrà infatti premiato il suo ottimo rendimento con un importante adeguamento salariale e un nuovo contratto che andrà oltre il 30 giugno 2019, data della scadenza del suo accordo attuale coi Reds.