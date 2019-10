© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I costi dell'affare Kylian Mbappé sono altissimi, ma questo non spaventa le pretendenti. C'è un estimatore, in particolare, che farebbe di tutto per portarlo nella sua squadra. E' Jurgen Klopp, fortemente interessato a strappare il classe '98 al PSG per averlo con sé ad Anfield. A riportarlo è l'Express.