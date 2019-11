Liverpool, tegola Fabinho: infortunio alla caviglia, si rivedrà nel 2020

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Brutte notizie per Jurgen Klopp. Il Liverpool dovrà fare a meno del jolly Fabinho. che tornerà nel 2020: il brasiliano, sostituito dopo 18 minuti nella sfida contro il Napoli, ha riportato un infortunio ai legamenti della caviglia, ma non dovrebbe ricorrere a un intervento chirurgico. Salterà la sfida decisiva di Champions contro il Salisburgo e il Mondiale per club.