Liverpool, tegola Matip: il tedesco fa crack, difesa in emergenza

Brutta tegola per il Liverpool, non solo in vista della gara contro il Manchester City di Champions League: il centrale difensivo tedesco Joel Matip si è infortunato e sarà costretto a finire anzitempo la stagione. Il secondo ko, stavolta più grave, per l'ex Schalke 04 che è di fatto colonna della retroguardia di Jurgen Klopp.