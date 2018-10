Liverpool, tegola Milner: out un mese per infortunio muscolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tegola per il Liverpool di Jurgen Klopp avversario del Napoli in Champions League. Secondo il Liverpool Echo infatti James Milner ha riportato una lesione (non grave) al bicipite femorale e non sarà disponibile per 3-4 settimane. Sarà out sicuramente nella gara europea contro la Stella Rossa, col rientro che potrebbe avvenire il prossimo 3 novembre contro l'Arsenal.