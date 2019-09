Liverpool, tentativo per Maddison. C'è da anticipare il Manchester United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sarebbe un nome nuovo nella lista di mercato del Liverpool, in vista della sessione di trasferimenti invernale. I Reds, scrive infatti il Daily Star, stanno pensando di provare a battere la concorrenza del Manchester United e tentare l'anticipo per arrivare prima di tutti su James Maddison, centrocampista di 22 anni in forza al Leicester, che sta ben figurando da quando veste la maglia delle Foxes.