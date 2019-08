Liverpool, trovato il sostituto di Mignolet: Adrian ad un passo dai Reds

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Liverpool è vicino all’acquisto di Adrian, portiere svincolatosi dal West Ham. Lo spagnolo sarà il sostituto di Simon Mignolet, trasferitosi al Club Brugge. In maglia Hammers ha collezionato 150 presenze e potrebbe essere l’uomo giusto per il ruolo di vice Alisson: il brasiliano è un titolare inamovibile, ma serve un portiere esperto per poter sostituire il numero uno della nazionale verdeoro in caso di emergenza.