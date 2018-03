Liverpool, tutti vogliono Salah: il suo valore ora supera i 225 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Sun, in estate potrebbe avere luogo una grande asta internazionale per l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah. Il giocatore egiziano, che in Italia ha giocato con la Roma e la Fiorentina prima di approdare sotto la guida di Klopp, piace molto a Barcellona, PSG e Real Madrid, tutti club pronti a spingersi fino a offerte superiori ai 225 milioni di euro pur di acquistare il suo cartellino.