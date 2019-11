© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver rifilato una doppietta al Brighton, il difensore del Liverpool Virgil van Dijk ha detto: "Il Brighton è una buona squadra. Giocano a calcio e corrono rischi. Non è facile. Avremmo dovuto fare meglio di quanto abbiamo fatto nella seconda parte, ma devi dare loro dei meriti come giusto che sia. Sfortunatamente abbiamo ottenuto quel cartellino rosso con Alisson, quindi ci siamo dovuti solo difendere. Sulla doppietta? Ovviamente sono uno dei giocatori principali che attacca sui calci piazzati. Non è facile perché vengo marcato normalmente dal migliore ma oggi sono riuscito a fare bene".