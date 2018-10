Liverpool, van Dijk: "Ci siamo ripresi dopo Napoli ma ci siamo cancellati a vicenda"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parlando a Sky Sports, Virgil van Dijk, difensore del Liverpool ha commentato il pareggio arrivato con il Manchester City e il rigore sbagliato da Mahrez all'87': "Non è bello tuffarsi, ma non c'era il rigore e non sono contento di averlo concesso. Hanno fatto bene, come abbiamo fatto noi, fino al momento del rigore: siamo stati sfortunati a non segnare, e siamo stati fortunati a non subire, quindi penso che ci siamo cancellati a vicenda, è stata una partita dura contro i campioni e io sono contento di aver ottenuto un clean sheet, volevamo riprenderci dalla sconfitta di Napoli e penso che l'abbiamo fatto".