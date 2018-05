Liverpool, Van Dijk: "Grandioso essere in finale. Col Real bella finale"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk ha parlato in zona mista al termine della sfida contro la Roma, come riportato da Vocegiallorossa.it: "È la prima volta che abbiamo perso in questa stagione di Champions League, ma questo non mi infastidisce sinceramente, siamo in finale ed è grandioso. La finale con il Real Madrid sarà una bella partita. L'anno scorso ero seduto con un mio amico sugli spalti a guardare la finale di Champions League e ora sono dentro. Sarà una bella partita contro il Real, ma prima dobbiamo qualificarci per la Champions League del prossimo anno".