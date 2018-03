Liverpool, van Dijk: "Malissimo nel primo tempo, sfortunati sul secondo gol"

Dopo la sconfitta subita all'Old Trafford contro il Manchester United, il difensore del Liverpool Virgil van Dijk ha detto: "Non ci siamo messi in una buona posizione, avrei dovuto fare meglio sul secondo gol. Non me l'aspettavo, c'è stata anche una deviazione, quindi siamo stati un po' sfortunati. Ci siamo ripresi nel secondo tempo ma avevamo fatto troppo male prima. Abbiamo bisogno di analizzare ciò che abbiamo fatto nel primo tempo".