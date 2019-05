© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk ha parlato a Sky Sports UK in vista dell'ultima giornata di Premier che assegnerà il titolo a una fra i Reds ed il Manchester City (gli uomini di Guardiola sono avanti di una lunghezza, ndr): "Siamo in corsa, ma è giusto essere realisti. Dal modo in cui il City ha giocato la stagione, tutti si aspettano che vinca il titolo. Nel calcio però non puoi mai sapere cosa succederà, quindi noi dovremo restare concentrati sul battere il Wolverhampton e poi vedremo cosa succederà a Brighton".