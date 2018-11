Liverpool, van Dijk: "Ramos il miglior difensore? A me piace più Varane"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le polemiche che hanno visto protagonisti Lovren e Ramos dopo Croazia-Spagna, il difensore olandese Virgil van Dijk pare essersi schierato a favore del compagno del Liverpool lanciando una frecciatina al capitano del Real Madrid: "Ramos non è il miglior centrale difensivo del mondo. E' un grande giocatore e lo rispetto per quello che ha vinto, ma non è il mio preferito. Raphaël Varane è il mio preferito. Un ottimo difensore, giovane e ha già vinto molto", ha detto van Dijk al De Telegraaf.