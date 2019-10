Liverpool, Van Dijk: "Vincere la Premier? Non abbiamo niente da perdere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Virgil van Dijk, difensore del Liverpool campione d'Europa in carica, ha parlato a Sky Sports in Inghilterra: "La pressione è maggiore ma è solo una questione mediatica. Ai media piace metterci maggiore pressione, ma a me non dispiace perché non ci penso. Io penso solo che voglio vincere tutte le partite".

Pensate già alla possibilità di vincere il titolo dopo ciò che è successo l'anno scorso?

"Ci sono ancora talmente tante partite che non è possibile pensare già alla vittoria della Premier. Non dobbiamo farlo e non lo facciamo, ma è essere già in testa è ovviamente la situazione migliore in cui trovarsi a questo punto dell'anno. Abbiamo imparato che non dobbiamo guardare a ciò che fanno gli altri fino alla fine della stagione".

Vi sentite appagati dopo la vittoria contro la Champions?

"Assolutamente no, la fame è ancora più forte di prima. Tutti vogliono rivivere questo tipo di serate".

E la Premier?

"Tutti abbiamo dei sogni e quando inizia una competizione pensi solo a vincerla. Anche con la Champions abbiamo iniziato con questa idea e ci siamo riusciti. Speriamo di riuscire a vincerla quest'anno, altrimenti ci riproveremo ancora l'anno prossimo. Non abbiamo niente da perdere".

La partita contro il Manchester United?

"Non è la situazione ideale per loro vista l'assenza del portiere titolare e di uno dei centrocampisti più forti a disposizione. Saranno delusi ma noi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Loro vorranno una sorta di rivincita visti i risultati ottenuti fino a ora, ma noi vogliamo pensare solo a vincere e aumentare il nostro vantaggio in campionato".

Cosa cambia quando indossa la fascia da capitano?

"Il mio ruolo è lo stesso, con o senza fascia. Cerco di assumermi le mi responsabilità, cerco di guidare i ragazzi urlando a tutti da dietro, da dove ho una visione d'insieme".