Liverpool, Van Dijk: "Vinciamo e perdiamo insieme, ci riprenderemo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore del Liverpool Virgil Van Dijk ha scritto su Twitter una lettera indirizzata ai tifosi dei Reds dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Real Madrid: "Assolutamente devastato dopo il risultato dell'altra notte, ma le parole non rendono giustizia di quanto sia orogoglioso di prendere parte di questo club, di questo gruppo e di questo staff. Giocare la finale di Champions League con questo grande club è stato un sogno che diventa realtà e nonostante il risultato non è andato nel verso giusto l'altra notte, vinciamo insieme, perdiamo insieme e ci riprenderemo. Non c'è limite a ciò che possiamo ottenere come gruppo e dobbiamo continuare a credere. Sono così felice per il futuro. Infine, grazie agli incredibili tifosi del Liverpool. Il vostro sostegno per noi è stato strabiliante. Lo apprezziamo molto".