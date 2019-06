© foto di Imago/Image Sport

Dopo la finale di Champions League Alberto Moreno e Daniel Sturridge hanno confermato la loro intenzione di lasciare il Liverpool per cercare più spazio in un altro club. Con Klopp infatti i due hanno rivestito un ruolo marginale nei Reds ma con grande professionalità, come spesso ha sottolineato lo stesso allenatore. Tuttavia ora Klopp pretende dei sostituti all'altezza perché vuole che la rosa non sia troppo corta per la prossima stagione.