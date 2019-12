Liverpool, visite mediche in giornata per il giapponese Minamino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa di disputare la semifinale del Mondiale per club contro il Monterrey, il Liverpool si regala Takumi Minamino. L'attaccante giapponese del Salisburgo, infatti, sosterrà in giornata le visite mediche con i Reds; si aggregherà alla squadra di Klopp dal primo gennaio. A riportarlo è Sky Sports UK.