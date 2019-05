© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum ha parlato ai microfoni di BT Sports dopo il successo in rimonta sul Barcellona: "Cosa è successo? Non lo so neanche io. Cosa posso dire? E’ incredibile. Dopo la partita a Barcellona ci siamo detti di segnare quattro reti in casa e con la nostra gente potevamo farlo. Abbiamo dimostrato che tutto è possibile nel calcio”.

Ti vedo emozionato.

“E’ vero sono molto emozionato. Ero arrabbiato perchè ho iniziato dalla panchina e quando sono entrato ho detto che avrei dovuto fare qualcosa”.

Quanto ci credevate?

“Noi ci credevamo. Dovevamo solo crederci anche se tutti dicevano che fosse stato impossibile”.