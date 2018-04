Liverpool, Wijnaldum: "Felici e positivi in vista della gara di Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Liverpool Georgino Wijnaldum ha parlato dopo il successo per 5-2 contro la Roma, come riportato dal Mirror: "Dobbiamo essere felici e positivi in vista del ritorno, in fondo abbiamo segnato 5 gol. Dopo il 3-0 dell'andata contro il City eravamo tutti felici, ora siamo nella stessa situazione quindi direi che siamo tranquilli. Ovviamente non siamo felici per gli ultimi 10 minuti, ma se prima della partita ci avessero chiesto se andava bene un 5-2 tutti avremmo risposto di sì".