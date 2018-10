Liverpool, Wijnaldum: "Mertens top player, già al PSV era forte"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Georginio Wijnaldum parla di Dries Mertens. Ex compagni al PSV Eindhoven, domani rivali al San Paolo in occasione di Napoli-Liverpool. Proprio il calciatore dei reds, nella conferenza della vigilia, ha parlato dell'attaccante belga: "Già al PSV mostrava di essere un grande giocatore, è migliorato continuamente ma ha sempre segnato tanto. Non pensavo potesse farli anche centralmente. E' un top-player. Noi difenderemo come sempre al di là delle caratteristiche dell'avversario", ha detto.