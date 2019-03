© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Georgino Wijnaldum, centrocampista del Liverpool, ha parlato a Liverpool Echo delle trattative per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021: "Non ho parlato con il club, ho un contratto quinquennale che deve ancora scadere e aspetto le decisioni della dirigenza. Penso solo a fare del mio meglio".