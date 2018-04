Liverpool, Wijnaldum: "Salah importante per noi. Col City non è finita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool, ha parlato ai canali ufficiali della Premier League in vista della sfida di Champions contro il Manchester City: "Il risultato dell'andata ci dà molta fiducia, ma il Manchester City è la squadra più forte del campionato inglese e sappiamo che non è finita. Può ancora succedere di tutto. Abbiamo giocato molto bene nel match di andata, li abbiamo messi in difficoltà. Adesso, però, dobbiamo ripartire da zero. Salah? ha dimostrato con i gol e gli assist di essere un elemento importante per noi. È una vera minaccia per gli avversari e apre gli spazi per Mané e Firmino. Devono prestargli attenzione sempre 2-3 difensori e questo dà più possibilità agli altri giocatori di creare pericoli".