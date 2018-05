Lizarazu: "Bayern, rimonta possibile. Se la Juve ne ha fatti tre a Madrid..."

© foto di Alterphotos/Image Sport

L'ex calciatore del Bayern Monaco Bixente Lizarazu, intervistato da El Pais, ha parlato con grande fiducia in vista della gara di questa sera col Real: "Per vincere al Bernabéu devi giocare come un animale. Non come un gatto, ma come una tigre. Se la Juventus è riuscita però a fare tre gol a Madrid, allora il Bayern può farne due. Servirà un partidazo da parte della squadra di Heynckes".