Lizarazu critico nei confronti del VAR: "È come il sesso senza piacere"

L'ex terzino del Bayern e della nazionale francese, Bixente Lizarazu, è molto critico con il VAR. In riferimento a quanto accaduto nel corso della finale di Coppa di Lega francese fra Paris Saint-Germain e Monaco e dopo il gol annullato a Radamel Falcao ha dichiarato: "Il VAR è come il sesso senza piacere. È come quando, al momento dei fuochi d’artificio, ti viene detto di fermarti. È così che mi sentivo allo stadio. I tifosi del Monaco erano entusiasti del gol di Falcao; erano molto felici, ma poi sono stati costretti a fermare i festeggiamenti. È terribile ed è molto frustrante. In questo modo, i tifosi non partecipano più, è come se non fossimo più importanti".