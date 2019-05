Llorente: "Voglio vendicare Berlino. Prima però battiamo l'Ajax"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fernando Llorente, attaccante del Tottenham, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l'Ajax di domani: "Quelli dopo la sconfitta di Londra non sono stati giorni facili. Abbiamo perso ma siamo fiduciosi, perché crediamo in noi e nelle nostre qualità. Siamo pronti per giocare partita importante, vogliamo dare il 100%"

Perché il Tottenham deve essere ottimista?

"Abbiamo giocatori con grandissime qualità e dovremo essere molto aggressivi. Possiamo far male all'Ajax".

Ti impressiona di più il cammino fatto dal Tottenham o quello dell'Ajax?

"Loro hanno fatto sicuramente un percorso più difficile, eliminando Real e Juve. Giocano un calcio incredibile, ma tante volte non vince chi gioca meglio. Noi abbiamo le nostre armi e cercheremo di sfruttarle".

Come si convive con i tanti infortuni?

"Purtroppo sono stati un problema per tutta la stagione. Abbiamo perso giocatori importanti. Non è facile aiutare la squadra e giocare allo stesso livello dei vari Kane e Son, ma tutti siamo pronti a combattere".

Essere qui per te è una rivincita?

"Per me è una seconda opportunità, la sconfitta nella finale di Berlino è stata difficile da mandare giù e ho tanta voglia di togliermi questo peso e vincere la Champions, magari in finale contro il Barcellona. Pensiamo prima a domani".