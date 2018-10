Lloris: "Arresto un vero shock, ma sono sempre l'uomo di prima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistate dal Journal du Dimanche, il portiere della Nazionale francese e del Tottenham Hugo Lloris è tornato a parlare del suo arresto per guida in stato di ebbrezza: "È un argomento molto delicato. È stato uno shock, non è questa l’immagine che avrei voluto dare di me, ma purtroppo capita di sbagliare nella vita e cerco di cogliere il lato positivo della cosa. Di sicuro mi risuccederà di andare a mangiare un boccone e bere un bicchiere. E tornerò anche a guidare. Sono sempre il professionista e l’uomo di prima. Ho dedicato la mia vita al calcio e so perfettamente cosa bisogna fare per stare a lungo ad alti livelli".