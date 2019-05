© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hugo Lloris, capitano del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno delle semifinali di Champions. "L'Ajax, dopo il match di andata, è in leggero vantaggio; l'unico modo che abbiamo di superare il turno e andare in finale è di provare a ribaltare il risultato dell'andata e vincere. Non c'è alternativa, ma abbiamo bisogno di trovare le giuste energie. Siamo tutti soddisfatti di esser arrivati fin qui e non abbiamo alcuna intenzione di fermarci proprio adesso. È un'occasione troppo grande, storica per il nostro club. Il desiderio di farcela ci spingerà".