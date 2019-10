Lo Schalke prende le distanze dal saluto militare. Club parlerà con Kabak

"Parleremo con Ozan Kabak e chiuderemo l'argomento". Così, lo Schalke 04 ha annunciato "di aver preso le distanze dai gesti simbolici legati agli eventi che stanno accadendo in Siria". Il club tedesco vuole vederci chiaro riguardo al comportamento del difensore, che ha eseguito il saluto militare in entrambe le partite disputate dalla Turchia negli ultimi giorni, nelle quali non è mai sceso in campo.