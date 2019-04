Lo strano caso di Jovic: gol al Benfica, proprietario del suo cartellino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Benfica ha avuto due anni di tempo per maledire la scelta di cedere in prestito biennale il talentuoso Luka Jovic all'Eintracht Francorte, che a breve verserà i 7 milioni previsti dall'accordo del giugno 2017 e avrà pieno potere di contratto sul giocatore, tra i più ambiti dell'Europa intera (è di oggi la notizia del suo no al Barcellona, ndr). Ma il serbo ha voluto mettere il punto esclamativo sull'errore di valutazione fatto dai lusitani, trionfatori nel quarto di finale giocato stasera al Da Luz contro l'Eintracht Francoforte: una vittoria importante, di certo, ma è stata leggermente sporcata dal gol del serbo, uno su cui sarebbe stato saggio puntare.