Lo strano record di Ashley Cole: primo gol in FA Cup. Dopo averne vinte 7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sette FA Cup in bacheca, ma zero gol nella competizione. Almeno fino a sabato: è il curioso record di Ashley Cole. Il terzino, oggi al Derby County, ha alzato per ben 7 volte la coppa (3 con l'Arsenal e 4 col Chelsea), ma ha trovato soltanto nella gara contro il Brighton, persa dai bianconeri, la prima marcatura nella competizione.