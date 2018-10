Lo United presenta la Juve. E scrive sul sito: "La chiamano Rubentus"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La sfida fra Manchester United e Juventus è già cominciata. Sul sito ufficiale dei Red Devils troviamo una lunga presentazione della sfida in programma questa sera con la Vecchia Signora. O forse contro la Rubentus. Proprio così, il media ufficiale della squadra di Manchester chiama così i bianconeri: "Un soprannome - si legge - che è stato dato alla Juve dai tifosi di Napoli, Fiorentina ed Inter, in merito al passato "oscuro" dei bianconeri culminato Calciopoli, con la revoca degli scudetti e la retrocessione in serie B".