Lo Zenit accoglie Marchisio: "Benvenuto a San Pietroburgo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Marchisio è approdato in Russia per iniziare la sua nuova avventura allo Zenit. La squadra di San Pietroburgo ha accolto il giocatore ex Juventus e sul proprio account di Twitter ha pubblicato le foto dello sbarco del centrocampista con tutta la famiglia: "Benvenuto a San Pietroburgo", recita il tweet della squadra russa. Domani pomeriggio è in programma la presentazione del giocatore.