Loftus-Cheek: "Futuro al Chelsea? Non è il momento, testa al Palace"

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Crystal Palace in prestito dal Chelsea, ha parlato del suo futuro e della possibile permanenza negli Eagles: "Onestamente non ci sto pensando, non so cosa succederà il prossimo anno. Ora ci sono ancora delle belle partite da giocare qua, penserò al mio futuro solo quando sarà il momento giusto al termine della stagione".