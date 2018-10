Lokomotiv Mosca a zero punti, Semin: "Almeno abbiamo giocato bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Lokomotiv Mosca, Yuri Semin, ha commentato il ko contro il Porto. I campioni di Russia sono ancora a quota zero nel proprio girone di Champions League: "Abbiamo giocato un grande primo tempo, creato molte occasioni da gol. Ed è da queste cose positive che dobbiamo ripartire. Ma non dobbiamo più sprecare ciò che abbiamo costruito come in questa partita".