Grzegorz Krychowiak, nuovo centrocampista della Lokomotiv Mosca, ha ricordato con grande amarezza la fine della sua avventura al Paris Saint-Germain: "L'anno scorso avevo iniziato a studiare italiano perché sembrava che il PSG mi avrebbe venduto in Serie A - racconta a Sport.pl -, ma all'improvviso mi hanno mandato in Inghilterra, al West Bromwich Albion. Il club francese mi ha mancato di rispetto e ho pensato a lungo di dichiarargli apertamente guerra". Al nazionale polacco, in Italia, aveva pensato con forza il Milan.